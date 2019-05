Guardiola e il Manchester City oggi in caccia di un risultato senza precedenti: in caso di FA Cup il “domestic treble” verrebbe completato

Appuntamento con il Watford. Appuntamento con la storia. Perché questo pomeriggio, in occasione della finale di FA Cup, il Manchester City potrebbe scrivere un capitolo indelebile per il football d’Oltremanica. Completando il cosiddetto “domestic treble“, un triplete in salsa inglese che nessuno finora ha mai ottenuto.

Potrebbe invece riuscirci Pep Guardiola, ancora una volta rimbalzato dall’Europa ma grande protagonista in Inghilterra. Dove ha vinto la Coppa di Lega prima e la Premier League poi: oggi può completare il tris con la FA Cup. In una stagione in cui, per non trascurare nulla, i Citizens avevano già sollevato al cielo anche il Community Shield.