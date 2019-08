Guardiola sulla vittoria del City: «Bournemouth ambiente non facile»

Pep Guardiola commenta la vittoria del Manchester City sul campo del Bournemouth: «Non è facile venire in questo ambiente»

Pep Guardiola ha commentato ai microfoni di Sky Sports la vittoria del suo Manchester City in trasferta contro il Bournemouth. Le parole dell’allenatore.

«Sapevamo sarebbe stata una partita dura. Non è facile venire in questo ambiente, loro sono molto fisici e usano spesso le palle lunghe. Le 400 presenze di Silva? Davvero è un giocatore incredibile, riesce sempre a trovare lo spazio anche in gare come questa. È un centrocampista fantastico».