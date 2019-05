Guardiola: «Tranquillo, Barcellona. Il City non ha soldi per Griezmann!»

L’ex Guardiola rassicura il Barcellona: il Manchester City non ha intenzione di pagare la clausola di Griezmann all’Atletico Madrid

Nonostante per molti si tratti di un affare scontato, il Barcellona non ha ancora ufficializzato l’arrivo di Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid.

Alcuni pensano, invece, che Le Petit Diable possa sbarcare in Premier League. Non vestirà tuttavia la maglia del Manchester City dopo le parole di Pep Guardiola. Ecco le sue dichiarazioni:«I tifosi del Barcellona possono stare tranquilli, non vogliamo comprare Griezmann. Non abbiamo abbastanza soldi». Il giocatore vale, secondo la clausola, circa 125 milioni di euro.