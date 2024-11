Gudmundsson, la procura ricorre in appello, l’avvocato: «Siamo stupiti da questa decisione, ma confidiamo in questo»

Le parole dell’avvocato di Albert Gudmundsson dopo la decisione della procura islandese di ricorrere in appello dopo l’assoluzione in primo grado

La procura di di Rejkyavik ha deciso di ricorrere in appello contro l’assoluzione di Albert Gudmundsson, dopo l’assoluzione in primo grado dalle accuse di cattiva condotta sessuale del calciatore della Fiorentina. Di seguito le parole del suo avvocato, Vilhjalmur Vilhjalmsson all’ANSA.

«Confidiamo che Albert Gudmundsson verrà nuovamente assolto anche dalla Corte Nazionale. Lui è già stato dichiarato innocente in primo grado dal tribunale distrettuale islandese. Il giudice è stato molto chiaro al momento della sentenza, l’assoluzione di Albert è stata molto ben motivata, non c’erano dubbi sulla sua innocenza ed è stata una decisione giuridicamente corretta. Siamo sorpresi della decisione del Pubblico Ministero di ricorrere, ma la legge islandese permette questo ultimo grado di ricorso. Restiamo tranquilli e fiduciosi perché Albert è completamente innocente come è già stato decretato dal giudice del tribunale distrettuale. Albert continuerà a giocare normalmente come ha sempre fatto e tornerà anche a disposizione della sua Nazionale».