Guerini, Cairo: «Dispiaciutissimo, era un ragazzo d’oro»

Anche Urbano Cairo si è unito al cordoglio per la scomparsa di Daniel Guerini

Anche Urbano Cairo, presidente del Torino, squadra in cui ha militato Daniel Guerini, si è unito al cordoglio per la scomparsa del giovane calciatore. Queste le sue parole a Gazzetta.it.

«Era un giocatore di grandi qualità, ma era soprattutto un ragazzo d’oro. Sono dispiaciutissimo. Daniel era arrivato al Torino qualche anno fa. Voleva avvicinarsi alla famiglia e così per qualche stagione lo abbiamo prestato, ma anche la scorsa estate, quando è andato alla Lazio, non volevo lasciarlo andare via. Era amico di mio figlio Federico, hanno anche giocato qualche volta insieme, si sentivano e si mandavano spesso messaggi. Sono vicino alla famiglia, ai genitori in particolare, e rivolgo loro le mie più sincere condoglianze».