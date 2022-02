Guerra Ucraina, la UEFA non ha ancora deciso sulla partnership con Gazprom

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Guerra Ucraina, nel comitato esecutivo andato in scena stamattina nessuna decisione presa sul rapporto tra UEFA e Gazprom

Come riferisce Kicker, la UEFA è al lavoro per sistemare le questione che si presentano in seguito alla guerra scoppiata in Ucraina.

Nessuna decisione presa, però, sul rapporto di partnership con Gazprom, società statale russa del gas che sponsorizza le competizioni europee e che sarà principale sponsor dell’Europeo del 2024.