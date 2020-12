Borussia Dortmund, nulla di grave per Haaland

Il centravanti del Borussia Dortmund, Erling Haaland, ha voluto rassicurare sulle proprie condizioni fisiche dopo l’infortunio rimediato alla coscia

Nulla di grave per Erling Haaland. Il bomber norvegese ha voluto rassicurate i tifosi del Borussia Dortmund, dopo l’infortunio muscolare alla coscia che gli aveva impedito ieri di scendere in campo contro la Lazio in Champions League.

«Buone notizie, ho parlato col mio dottore», ha scritto il giovane centravanti sui propri profili social, allontanando un lungo stop dai campi di gioco come temeva in un primo momento il tecnico del Borussia Favre.