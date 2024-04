Haaland, dove sei? Al Bernabeu tocca più palloni Lunin

Haaland nel primo tempo di Real Madrid-Manchester City non si è quasi mai visto se non per un fallo verso la fine

Haaland nel primo tempo di Real Madrid-Manchester City non si è quasi mai visto se non per un fallo verso la fine.

Nella prima frazione al Bernabeu, l’attaccante dei Citizens è stato il calciatore che ha toccato meno palloni di tutti: 13. Lunin, portiere del Real Madrid, ne ha toccati il doppio: 26. Bernardo Silva 40, Rodri addirittura 77