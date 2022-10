Haaland Real Madrid, il piano per il 2024 è già partito

Haaland Real Madrid, secondo quanto riferito dalla stampa spagnola il piano per il 2024 è già partito: le ultime

Come riportato da AS, il Real Madrid ha una chiara intenzione per il futuro del proprio attacco: affidarlo nelle mani di Erling Haaland. Il norvegese non ha patito il salto in Premier e i Blancos sono ora pronti a fare di tutto per portarlo nella capitale iberica.

Guardiola e il City ad oggi negano l’esistenza di una clausola rescissoria nel contratto del giocatore, ma il piano degli spagnoli è già partito. Convincere il ragazzo è il primo fondamentale passo da fare e l’addio di Benzema potrebbe essere un punto di partenza importante.