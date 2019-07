Haller West Ham: sarebbe un grande colpo per gli inglesi

Il West Ham è andato su Sebastien Haller. L’attaccante francese ha fatto una grande stagione a Francoforte

Non solo Luka Jovic. L’ultima stagione dell’Eintracht Francoforte ha visto la consacrazione di Haller (15 gol), che col serbo ha composto una coppia letale per gli avversari. Se Kovac vedeva i due come alternativi, Hutter li ha fatti giocare insieme.

La particolarità di Haller sta nella sua associatività: nonostante apparentemente sia una prima punta vecchio stampo (anche dal punto di vista fisico), ha saputo dialogare alla grande con un attaccante vicino a lui. Basti pensare che ha firmato la gigantesca cifra di 9 assist. In sostanza, un attaccante che segna e che fa giocare bene la squadra.