Napoli, rivoluzione in vista? Hamsik, Mertens e Callejon in bilico

Rivoluzione estiva in casa Napoli? Hamsik, Callejon e Mertens potrebbero salutare gli azzurri: le ultimissime

Il Napoli potrebbe operare una profonda rivoluzione in vista della prossima stagione. Il club azzurro potrebbe salutare alcuni 30enni per puntare su elementi più giovani, rinnovando la rosa da mettere a disposizione di mister Carlo Ancelotti. Il tecnico azzurro è contento del progetto azzurro ma nella prossima stagione potrebbe salutare alcuni campioni. Marek Hamsik ad esempio potrebbe dire addio al Napoli. Secondo Tuttosport, il giocatore slovacco, vicinissimo all’addio già lo scorso anno, potrebbe ricevere delle offerte importanti dalla Cina o dal Giappone: il contratto del capitano azzurro è in scadenza nel 2020 con opzione per un altro anno e potrebbe chiedere l’addio anticipato.

Il Napoli inoltre lavora anche per l’attacco. Giuntoli ha detto di no al ritorno di Cavani e Mertens e Callejon, entrambi 31enni potrebbero salutare perché non rientrano nei parametri della società partenopea. I rispettivi procuratori stanno spingendo per il rinnovo. Una situazione che il presidente non ha ancora preso in considerazione. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2020 e sono pronti a sottoscrivere l’ultimo contratto importante della loro carriera, a 32 anni compiuti. Dunque, dinanzi a pretese eccessive, è possibile che De Laurentiis e Giuntoli decidano di lasciar stare.