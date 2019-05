Contro il Chievo Samir Handanovic ha chiuso con la porta inviolata: è la diciasettesima volta in Serie A, nessuno come lui

Un aspetto su cui Antonio Conte dovrà lavorare di meno per la prossima stagione è sicuramente quello relativo al reparto arretrato. Contro il Chievo è arrivato il diciassettesimo clean sheet per Samir Handanovic che ha concluso la sua partita con la rete inviolata.

E’ record per il portiere sloveno, che si prende il primato della Serie A in questa speciale classifica. Neanche la Juventus campione d’Italia ha numeri migliori di quelli dell’Inter per quanto riguarda i clean sheet.