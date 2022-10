L’allenatore degli scozzesi dell’Hearts Neilson ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Fiorentina di Conference League. Le dichiarazioni

SPERANZA – «È molto importante che la Fiorentina arrivi qui. Speriamo che non giochino al loro massimo e speriamo allo stesso tempo che noi giocheremo al massimo delle nostre possibilità».

PARTITA – «Se siamo favoriti? La Fiorentina non ha iniziato bene ma nemmeno noi. Dobbiamo dimostrare che possiamo giocare meglio dei viola ed essere migliori di loro. Non mi aspettavo questa classifica perché loro sono una squadra forte. Però è presto per fare delle valutazioni. Italiano? Io seguo il calcio in Italia e seguo il mister Vincenzo. Il calcio italiano sta cambiando, come accade in Germania, è più offensivo e quello del loro tecnico è molto divertente. Giocatori che temo di più? Kouamè e Cabral. Li abbiamo, però, studiati e sappiamo come affrontarli».