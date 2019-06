Hellas Verona, Juric nuovo allenatore: le esperienze del croato in Serie A

Nuovo allenatore Hellas Verona, Setti si affida a Ivan Juric per ripartire in Serie A. Ecco l’esperienza del croato nel massimo campionato italiano

Il Verona si affida a Ivan Juric per la nuova avventura in Serie A. Non è arrivata la conferma di Aglietti invece, che nonostante la promozione è andato in scadenza di contratto. Il presidente gialloblù, Maurizio Setti, ha voluto puntare su un profilo di maggior esperienza.

Ivan Juric, secondo Setti, rientrerebbe in questa categoria. Tuttavia le esperienze in Serie A dell’allenatore croato non sono state così positive. Dopo aver conquistato una storica promozione con il Crotone, passa al Genoa nella stagione 2016/2017. Da qui, è stato un prendi-e-molla sulla panchina del Grifone, dove viene sollevato ben tre volte dall’incarico con il Genoa lasciato sempre in posizioni di classifica pericolose.