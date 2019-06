Il Verona, fresco della promozione in Serie A, dovrà cercare di mantenere la rosa per il futuro allenatore. Tra prestiti secchi e riscatti: la situazione

Quando resta da risolvere il rebus sull’allenatore, l’Hellas Verona deve fare i conti con il mercato. La rosa gialloblù conta molti dei suoi “protagonisti” in prestito e dovrà decidere chi confermare. A questo, si aggiunge la necessità di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa in previsione della stagione di Serie A.

I giocatori in prestito nella rosa sono tanti, alcuni con la formula del riscatto impegneranno risorse agli scaligeri come Matos e Di Carmine. Altri invece faranno ritorno alle rispettive squadre d’appartenenza e su cui successivamente il Verona potrebbe decidere di imbastire una trattativa, come Gustafson (Torino), Colombatto (Cagliari, con diritto di riscatto e contro riscatto) e Faraoni (Crotone).