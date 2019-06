Hellas Verona, al via la campagna abbonamenti: tutti i dettagli – VIDEO

L’Hellas Verona ha iniziato ufficialmente la campagna abbonamenti: ecco tutti i dettagli per i tifosi scaglieri per la prossima stagione

L’Hellas Verona ha alzato ufficialmente il sipario nella giornata di ieri sulla nuova campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020. Dopo il ritorno in Serie A la società veneta ha fatto le cose in grande e ha pubblicizzato l’inizio della campagna con un breve video comparso su tutti i profili social dell’Hellas.

Rimandiamo al sito dell’Hellas Verona per tutti i dettagli sulla campagna abbonamenti 2019/2020.