Hellas Verona, ceduto Seung-woo Lee al Sint-Truiden: i dettagli

Nuova avventura per Seung-woo Lee. L’ex Barcellona saluta definitivamente il Verona e si accasa in Belgio: le ultimissime

Non solo colpi in entrata per l’Hellas Verona. Il club scaligero ha perfezionato l’intesa con il Sint-Truiden per la cessione a titolo definitivo dell’ex calciatore del Barcellona Seung-Woo Lee.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’esterno coreano classe ’98 che nella scorsa stagione in Serie B ha collezionato 27 presenze e segnato un gol, ha trovato l’intesa con il club della prima divisione belga.