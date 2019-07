Hellas Verona, contatti con la Sampdoria per Verre

L’Hellas Verona pensa a Valerio Verre per il centrocampo, autore di una grande stagione con il Perugia in B

Il Verona cerca nuovi rinforzi per la prossima stagione. Il club scaligero avrebbe puntato il mirino su Valerio Verre, centrocampista di proprietà della Sampdoria autore di una grande stagione con il Perugia.

Il centrocampista ha disputato la scorsa stagione in prestito al Perugia in Serie B, dove si è distinto per aver segnato 12 reti. Ora potrebbe giocare in A. Secondo Sky Sport piace al Verona.