Hellas Verona, Juric sorride: «Bilancio del ritiro molto positivo»

Si è concluso il ritiro dell’Hellas Verona a Primiero: il tecnico dei gialloblù traccia un bilancio di questa prima parte di pre stagione

L’Hellas Verona ha chiuso la prima parte del suo ritiro a Primiero con l’allenamento di ieri mattina. Domani i gialloblù partiranno per Feldkirchen, dove staranno fino al 30 luglio. Sono arrivate anche le parole del tecnico Juric su questa prima parte di pre stagione.

RITIRO – «Dobbiamo tutti dare qualcosa in più. Il divario tra B e A è grande, solo in questo modo possiamo ottenere il nostro obiettivo. Penso che abbiamo lavorato bene, in modo diverso da come era abituata la squadra ma tanti si sono già adattati bene, in generale c’è ancora tanto da fare ma il primo bilancio è molto positivo».

RITIRO AUSTRIA – «Incontreremo grandi squadre, sicuramente saranno test utili per mettere in evidenza punti deboli e di forza. Ai ragazzi dico di lavorare tanto, per arrivare al campionato pronti, i frutti di queste fatiche si vedranno durante la stagione».

MERCATO – «La società è sempre stata chiara e chiari sono anche i nostri obiettivi, faremo il massimo per quelle che sono le nostre possibilità e bisogna avere pazienza. Il ritiro mi ha fatto capire quanti e quanto siano attaccati alla squadra i tifosi del Verona, se anche allo stadio avremo questo tipo di sostegno, come quello della finale Playoff, i tifosi saranno il nostro dodicesimo uomo»