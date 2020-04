Hellas Verona, Kumbulla: «Ho rivisto la vittoria con la Juve tutta la notte»

Kumbulla ha parlato della vittoria ottenuta dall’Hellas Verona contro la Juventus: le parole del difensore

Ospite della diretta Instagram del profilo ufficiale dell’Hellas Verona, il difensore Marash Kumbulla ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A contro la Juventus.

«Non sono riuscito a prendere sonno. Era il mio compleanno, l’ho festeggiato nel miglior modo possibile, con una bella prestazione contro la squadra più forte in Italia. Meglio di così non poteva andare per me. Ho rivisto la partita per tutta la notte, rileggendo i commenti, i ringraziamenti dei tifosi».