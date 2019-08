Hellas Verona, Lazovic: «Questa piazza merita di restare in Serie A»

Il nuovo acquisto dell’Hellas Verona, Darko Lazovic, si è presentato all’ambiente gialloblù nel corso della conferenza stampa

Nel corso della presentazione ufficiale di Darko Lazovic, nuovo innesto dell’Hellas Verona, il giocatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza. Ecco le sue dichiarazioni.

«Ho sentito la fiducia del tecnico e della società. Ruolo? Con Juric, che mi conosce bene, ho sempre fatto l’esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra, poi si vedrà. Contratto? Voglio stare qui a lungo e fare bene. Obiettivi? Vorrei lottare fino alla fine per la salvezza, negli anni al Genoa ho maturato molta esperienza in questo senso e questa piazza merita di stare in Serie A».