Hellas Verona, Ragusa ceduto in prestito allo Spezia: il comunicato

Ragusa lascia l’Hellas Verona: lo Spezia nel futuro dell’attaccante. Arriva l’ufficialità del trasferimento

«Hellas Verona FC comunica sul proprio sito ufficiale di aver ceduto – a titolo temporaneo – a Spezia Calcio 1906 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonino Ragusa, attaccante classe 1990».

Il giocatore lascia per questa stagione i veronesi, dopo aver disputato un campionato non esaltante in Serie B (zero gol in 11 presenze).