Dallo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, la settima giornata di Serie A 2019/2020 tra Hellas Verona e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live.

Nell’anticipo di oggi l’Hellas Verona ospita la Sampdoria in un importante scontro salvezza. Tanto per il Verona, che non vince dalla seconda di campionato a Lecce, quanto per la Samp desiderosa di riscattare un inizio di stagione fatto di poche luci e tante ombre. Il Verona reduce dal pari di Cagliari, mentre i blucerchiati arrivano in Veneto dopo la sconfitta interna contro la capolista Inter. Arbitra il signor Fabbri di Ravenna, lo start alle 18!

Sintesi Hellas Verona – Sampdoria MOVIOLA

La partita inizierà alle 18,00.

Migliore in campo – PAGELLE

Le pagelle saranno disponibili all’intervallo.

Hellas Verona-Sampdoria: tabellino

In attesa di comunicazione ufficiale.