Hellas Verona, ufficiale l’addio di Bearzotti: cessione al Modena

Hellas Verona, ufficiale l’addio di Enrico Bearzotti: ceduto a titolo definitivo al Modena FC 2018

Dal sito dell’Hellas Verona giunge notizia di una nuova operazione di mercato in casa gialloblù. La società, attraverso un comunicato, ufficializza la cessione a titolo definitivo del centrocampista Enrico Bearzotti al Modena. Il classe 1996 era di proprietà dei mastini dal 2014 in U19. Poi in prestito al Padova, Arezzo, Cosenza e Monza.

Ecco il comunicato del club: «L’Hellas Verona FC comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Enrico Bearzotti alla società Modena FC 2018».