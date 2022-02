Hellas Verona, Simeone: «Tudor? Persona fantastica, diamo tutto per lui»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovanni Simeone, attaccante dell’Hellas Verona, ha parlato al termine della sfida contro il Venezia ai microfoni di DAZN

Giovanni Simeone, attaccante dell’Hellas Verona, ha parlato al termine della sfida contro il Venezia ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

VENEZIA – «Una bellissima giornata. Grande partita e siamo stati molti bravi, complimenti a tutta la squadra»

OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo è la salvezza, lotteremo partita dopo partita per raggiungerlo. Quota quaranta punti non vuol dire niente»

GOL – «Mi serviva il gol più personale, ma per un attaccante non è solo questo anche aiutare i miei compagni devo essere anche questo. Il mio obiettivo è dare tutto per i compagni».

TUDOR – «E’ una persona fantastica, un cuore grande che ti trasmette qualcosa di più. L’abbraccio finale è per quello».