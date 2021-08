Henry difende Mbappé: «Non sta mancando di rispetto al PSG. Gioca, segna, crea occasioni per i compagni: sta facendo il suo lavoro»

In Francia sta facendo molto rumore l’incertezza legata al futuro di Kylian Mbappé. In molti, tifosi e non, si stanno scagliando contro la stella parigina, ma c’è chi sta dalla sua parte. È il caso di Henry che ad Amazon ha dichiarato:

«Non so cosa stia accadendo e cosa succederà per Mbappé, ma quello che posso dire è che vedo che sta facendo bene. Si sta allenando, corre e sta cercando di creare occasioni per i suoi compagni di squadra. Segna, e fa il bene della squadra. Sta onorando il contratto e non sta facendo nulla di male. Risponde sul campo e quindi penso sia contento. Come dico spesso, con un giocatore eccezionale cerchiamo sempre le piccole cose sbagliate per criticarlo. Posso dire che dal mio punto di vista spero rimanga al Psg. Spero faccia bene e poi si vedrà cosa gli riserverà il futuro. Se sta mancando di rispetto a qualcuno? No, assolutamente. Io questo non l’ho visto. Lui c’è, gioca bene ed è presente. Sta facendo il suo lavoro».