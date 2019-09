Hernandez Siviglia: il Chicharito per dare peso all’attacco andaluso

L’ultimo colpo del Siviglia è stato il Chicharito Hernandez. Il messicano dà più garanzie rispetto a de Jong

Il Chicharito Hernandez è stato l’ultimo acquisto del Siviglia di Monchi. Nonostante il buon inizio di annata per gli andalusi, evidentemente è nata preoccupazione per l’assenza di un po’ di peso in attacco. Luuk de Jong non ha ancora offerto prestazioni adeguate.

In attesa che l’olandese esploda, l’attaccante messicano dà nuove soluzioni offensive a Lopetegui e aumenta le pericolosità sottoporta. Insomma, un acquisto per puntare il quarto posto.