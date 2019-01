Hector Herrera è in scadenza di contratto con il Porto e andrà via a parametro zero. Grandi club su di lui: c’è anche l’Inter

L’Inter vuole Hector Herrera! I nerazzurri sognano i colpi Kroos e Modric ma lavorano anche a grandi colpi a costo zero. Dopo aver bloccato Diego Godin, il club nerazzurro si muove per il messicano del Porto. Centrocampista classe ’90, abile a ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, Herrera lascerà il Porto a scadenza di contratto. Su di lui c’è mezza Europa ma secondo Il Corriere dello Sport il giocatore ha già detto sì a un eventuale trasferimento all’Inter. Il capitano messicano del Porto, che presto potrebbe diventare comunitario (questa è la grande novità) e che non ha fretta di decidere, non vuole sbagliare perché sa di essere arrivato a un momento importante della sua carriera.

Il 28enne non prenderà in considerazione le offerte provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti e resterà in Europa. Il giocatore tenterà l’avventura in uno dei grandi campionati europei e potrebbe anche arrivare in Italia. Inter, Roma e Milan sono sulle sue tracce e fra le tre opzioni il giocatore gradirebbe particolarmente quella nerazzurra. Nei prossimi giorni Moraes sarà in Italia e si vedrà con Claudio Vigorelli, l’agente Fifa che lo aiuta per il mercato italiano. Moraes incontrerà i club interessati e ascolterà le proposte ma la decisione definitiva non arriverà a breve.