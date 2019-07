Herrera Psg, è fatta: giovedì la presentazione ufficiale. L’ex centrocampista del Manchester United arriva a parametro zero

Ander Herrera è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. L’ex centrocampista del Manchester United arriverà al club francese da svincolato, a parametro zero.

Come riportato da RMC Sport il centrocampista basco firmerà l’accordo con il Psg e sarà presentato ufficialmente giovedì 4 luglio. Gran colpo a costo zero per i parigini. Ander Herrera, classe 1989, era arrivato al Manchester United dall’Athletic Bilbao nel luglio 2014.