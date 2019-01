Herrera-Sensi: nuovo look a centrocampo per il Milan

Il Milan cerca volti nuovi a centrocampo. Sensi per l’immediato, Herrera del Porto per il futuro. Ecco le mosse di Leonardo

Anche Hector Herrera è finito sul taccuino di Leonardo e di conseguenza è un possibile colpo di mercato del Milan. Il contratto scadrà a giugno e i tentativi per prolungare il rapporto con il Porto non sono andati a buon fine perché non è stato trovato l’accordo economico. Il messicano può giocare sia da interno che da mezzala, e volendo anche da centrocampista più offensivo ed è per questo che piace ai rossoneri. Il Milan farà un tentativo, conscio della forte concorrenza.

Nell’immediato però il nome buono rimane quello di Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo può andare via ma occorre trovare un accordo con il Sassuolo. I neroverdi chiedono un riscatto elevato, a 25 milioni di euro, Leonardo non vuole spingersi oltre i 20. Secondo La Gazzetta dello Sport, una trattativa vera e propria non è ancora iniziata, ma ieri sera il d.g. neroverde Carnevali aveva un appuntamento con l’agente del giocatore, Beppe Riso. Le parti hanno fatto il punto della situazione e il Sassuolo, club che difficilmente si priva dei suoi talenti a gennaio, ha ribadito le sue intenzioni. Sensi per il Milan resta evidentemente la soluzione più gradita ma il Sassuolo tiene duro