HIGHLIGHTS Bologna Brescia: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Bologna e Brescia, valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20.

33′ Gol di Torregrossa – Mbaye, in area, stende ingenuamente Dessena, per Doveri non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto Torregrossa spiazza Skorupski e porta in vantaggio al Brescia alla prima occasione del match.

43′ Pareggio di Orsolini – Apertura di Soriano per Mbaye, palla al centro per Orsolini che tiene botta nel duello fisico con Chancellor e di destro beffa Joronen.

89′ Gol di Bani – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva la zampata vincente di Bani: cross di Barrow, Palacio prolunga, Cistana non ci arriva e il numero 13 del Bologna porta in vantaggio i padroni di casa.