HIGHLIGHTS Inter Brescia: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Inter e Brescia, valido per la 29ª giornata di Serie A 2019/20.

87′ GOL INTER – La sesta rete la segna Candreva su assist di Eriksen che da fuori area buca Joronen

Inter 6-0 Brescia (Candreva) one touch football a lovely worked goal. pic.twitter.com/cTKcwXTfRo — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) July 1, 2020

83′ GOL INTER – Eriksen segna il suo primo gol in campionato! Young fa filtrare in area per Lukaku, che si gira e calcia col mancino. Joronen non è perfetto nell’intervento e lascia la palla lì, nell’area piccola, dove per Eriksen è semplice ribadire in fondo al sacco

52′ GOL GAGLIARDINI – Pennellata di Sanchez su punizone e colpo di testa vincente di Gagliardini che svetta sul primo palo

Inter 4-0 Brescia (Gagliardini with the header) and another assist for Alexis Sanchez pic.twitter.com/uXJOlp9VHU — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) July 1, 2020

45′ GOL DELL’INTER – Barella va da Sanchez, che apre su Young. Quest’ultimo scodella sul secondo palo, dove ha accompagnato l’azione anche D’Ambrosio. E’ proprio il difensore nerazzurro a svettare in mezzo ai difensori e spingere in rete di testa

Inter 3-0 Brescia (D'Ambrosio with the header) and Ashley young with the assist. pic.twitter.com/oCqYS6Jr7o — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) July 1, 2020

20′ GOL DELL’INTER – Sanchez realizza dal dischetto e raddoppia per i nerazzurri

Inter 2-0 Brescia (Alexis Sanchez – Penalty) A goal and assist for Sanchez inside 20 minutes pic.twitter.com/YIALapO5xN — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) July 1, 2020

5′ GOL DELL’INTER – Bel cross di Sanchez dalla destra che pesca il solo Ashley Young il quale in mezza girata al volo batte Joronen.