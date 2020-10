Gol e azioni salienti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Lazio Inter

Gol e azioni salienti del match tra Lazio e Inter, valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21.

32′ GOL INTER – Grande opportunismo di Lautaro Martinez, che in area si gira in un fazzoletto e calcia velocissimo con il sinistro nonostante la pressione di Acerbi. Strakosha tocca ma non riesce ad impedire al pallone di terminare in rete.