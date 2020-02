HIGHLIGHTS Lecce Torino: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Lecce Torino

19′ GOL BARAK – All’esordio in giallorosso, il centrocampista supera Sirigu di controbalzo dopo gli imprecisi rilanci prima di Ola Aina e poi di Djidji

11′ GOL DEIOLA – Prima rete in Serie A per il centrocampista salentino, che converte in rete uno schema da calcio d’angolo su cui la difesa del Torino si fa trovare impreparato