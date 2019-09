HIGHLIGHTS Parma Torino: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la sesta giornata di Serie A 2019/20: highlights Parma Torino

2′ Gol del Parma – Bellissima azione dei ducali: Barillà in profondità per Gervinho che si invola in area e una volta davanti a Sirigu serve Kulusevski che in scivolata sblocca il match.

12′ Pareggio del Torino – Cross dalla sinistra di Verdi e colpo di testa vincente di Ansaldi. Grave disattenzione di Gagliolo che si dimentica di marcare l’ex Genoa e Inter.

28′ Rigore sbagliato dal Parma – Gomito alto di Bremer in area su tiro di Kulusevski. La Penna va a rivedere e concede il rigore. Poi espelle Bremer (era già ammonito). Sirigu vola e dice di no a Gervinho. Si resta sull’1-1.

40′ Calcio di rigore e gol per il Toro – Gomitata di Laurini a Belotti, il centravanti va a terra e l’arbitro, su segnalazione del Var, va a rivedere l’episodio e concede il penalty, ammonendo il numero 16 ducale. Dal dischetto va Belotti che spiazza Sepe e porta in vantaggio il Toro.

45’+3 Pareggio di Cornelius – Dormita difensiva del Toro. Rimessa laterale di Gagliolo per Kulusevski, grande passaggio in profondità dello svedese per Cornelius che con il mancino fa 2-2.