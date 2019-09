HIGHLIGHTS Roma Atalanta: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la quinta giornata di Serie A 2019/20: highlights tra Roma e Atalanta

Gol e azioni salienti del match tra Roma e Atalanta valido per la quinta giornata della Serie A 2019/2020.

5′ Tiro di Gomez – Da posizione molto defilata il Papu ci prova: conclusione a lato.

9′ Punizione di Kolarov – Traiettoria insidiosa dalla trequarti del serbo, il pallone tagliato viene bloccato da Gollini.

16′ Punizione di Pellegrini – Il centrocampista ci prova da lontanissimo: sfera che si abbassa ma non in maniera sufficiente per impensierire Gollini.

20′ Tiro di Gomez – Ancora il Papu, stavolta da fuori area. Tiro centrale, si distende Pau Lopez.

26′ Tiro di Kolarov – Ancora il serbo con la specialità della casa, la punizione. Pallone che si spegne alto non di molto.

29′ Colpo di testa di Smalling – L’ex Manchester United non approfitta di un’uscita avventata di Gollini e con la sua incornata non coglie lo specchio.

32′ Miracolo di Gollini – Dzeko ha una super occasione per andare in vantaggio: il suo destro da dentro l’area è respinto con un riflesso pazzesco dal portiere.

36′ Tiro di Ilicic – La difesa della Roma si fa sorprendere e lo sloveno ha l’opportunità di calciare. Il suo destro è potente ma di pochissimo a lato.

53′ Tiro di De Roon – Buon inserimento del centrocampista che spara una botta secca col destro. Conclusione potente ma centrale, blocca Pau Lopez.

60′ Zaniolo vicino al gol – Il classe ’99 supera tutta la difesa atalantina, al punto di calciare a porta vuota è troppo molle e si fa recuperare.

69′ Colpo di testa di Palomino – Occasionissima per il difensore dell’Atalanta, che stacca in maniera perfetta ma non inquadra.

70′ Gol di Zapata – Veretout perde un pessimo pallone, l’Atalanta sviluppa l’azione e la sfera finisce a Zapata. Il colombiano conta i passi e scarica un sinistro fortissimo in porta.

78′ Occasione per Kalinic – Un altro miracolo di Gollini evita il pareggio del croato, appena entrato.

87′ Palo di Zapata – Contropiede fulmineo dell’Atalanta. Hateboer serve ancora il colombiano che calcia in maniera secca col destro: solo il legno gli nega la gioia della rete.

90′ Gol di De Roon – Difesa della Roma ferma su palla inattiva, ne approfitta il giocatore per mettere la parola fine al match.