HIGHLIGHTS Sassuolo Spal: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Sassuolo e Spal valido per la quarta giornata della Serie A 2019/2020.

10′ Ci prova Caputo – Conclusione al volo su invenzione di Obiang ma Missiroli mura la conclusinoe del 9 neroverde.

26′ Gol di Caputo – Contropiede dei neroverdi, palla a Defrel che serve Caputo: il numero 9 di giustezza batte Berisha.

33′ Tiro di Sala – Il numero 26, entrato in campo da poco per l’infortunato D’Alessandro, conclude col mancino da buona posizione ma non trova la porta.

40′ Ancora Spal – Consigli per poco non combina la frittata: uscita avventata del portiere neroverdi, al limite dell’area, palla che rimane nella disponibilità di Di Francesco che tenta il pallonetto ma non inquadra lo specchio.

43′ Berardi pericoloso – Caputo lavora e serve un gran pallone al centro, un rimpallo con Vicari favorisce Berardi ma la palla finisce fuori, vicinissima al palo.

45’+1 Raddoppia Caputo – Splendida azione del Sassuolo: Traoré per Berardi che di petto addomestica il pallone per Caputo che lascia partire un sinistro al volo che si infila all’incrocio.

47′ Tris di Duncan – Berisha salva in uscita su Berardi, palla che arriva a Duncan che a porta vuota fa 3-0. L’arbitro annulla su segnalazione del guardalinee ma il Var interviene e assegna il gol al ghanese.

54′ Palo di Caputo – Cross di Toljan e colpo di testa dell’attaccante neroverde che colpisce il palo alla destra di Berisha.

61′ Anche Ferrari vicino al gol – Colpo di testa su azione d’angolo e palla fuori.

64′ Murgia sfiora il gol – Bella azione degli estensi con Di Francesco per Petagna, sponda del bomber e tiro ravvicinato di Murgia ma Consigli si supera e salva i suoi.

88′ Gol annullato a Murgia – Il centrocampista non sbaglia il tap-in ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco di Petagna.