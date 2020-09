Gol e azioni salienti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Spezia Sassuolo

Gol e azioni salienti del match tra Spezia e Sassuolo, valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21.

12′ Gol di Djuricic – Lancio lungo di Ferrari, il serbo, scattato sul filo del fuorigioco, si è liberato di Sala con un tunnel e ha trovato il vantaggio con un destro preciso.

30′ Gol di Galabinov – Pareggio del club ligure. Cross dalla destra di Ricci e colpo di testa vincente di Galabinov.

64′ Gol di Berardi su rigore – Calcio di rigore in favore degli ospiti, Caputo entra in area di rigore dopo il tocco di Dell’Orco. Il centravanti neroverde viene steso da Zoet in uscita, giallo per l’olandese.

68′ Gol di Caputo – Assist in profondità di Bourabia per Caputo che da solo contro Zoet non sbaglia.

75′ Gol di Caputo – Sponda di Ferrari di testa e girata vincente di Caputo nell’area piccola che spedisce la palla sotto la traversa