Higuain-Belotti, polveri bagnate: Pipita nervoso, meglio il Gallo

Milan e Torino hanno chiuso sullo 0-0. Confronto Higuain-Belotti: ai punti vince il Gallo ma entrambi ancora a secco

Polveri bagnate per GonzaloHiguain e AndreaBelotti. Il centravanti argentino del Milan non segna da 5 giornate ormai, il granata era andato a segno la scorsa settimana, su rigore, ma non ha trovato la via del gol per due giornate consecutive (non è mai successo in queste prime 15 giornate di campionato). Il confronto Higuain-Belotti è terminato quasi alla pari: più nervoso il Pipita, il Gallo ha giocato leggermente meglio ma ai due attaccanti si chiedeva il gol ed entrambi hanno marcato visita. Era una sfida tra due numeri 9 ma entrambi sono rimasti a 0.

Il Pipa e il Gallo in campionato restano ancorati a quota cinque, a meno della metà del bottino di Piatek, capocannoniere del campionato con 11 reti dopo 15 giornate. Il Gallo è oggettivamente andato più vicino al gol (una conclusione al volo che ha sorvolato la traversa di pochi centimetri e un sinistro ben parato da Donnarumma), il Pipita è apparso più fragile dal punto di vista emotivo, schiumava rabbia, era nervoso (paga la non perfetta condizione fisica, ha ancora problemi alla schiena) e anche il digiuno che va avanti da 5 giornate. Nel dopo gara un allenatore ha difeso il suo centravanti, l’altro un po’ meno. Gattuso ha detto: «Non doveva nemmeno giocare, ha ancora fastidio alla schiena. Sta stringendo i denti, fino a due giorni fa non si è allenato e ha fatto infiltrazioni per esserci. Certo, vedendo quello che ha fatto negli ultimi anni ci aspettiamo qualcosa in più, ma gli è mancato solo il gol». Mazzarri invece riflette: «Con Falque e Belotti si doveva fare meglio. Quando si gioca così nel primo tempo in un campo come questo, bisogna segnare».