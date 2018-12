Higuain-Belotti: i signori del gol cercano il riscatto

Sfida nella sfida quest’oggi a San Siro. Duello Higuain-Belotti tra due centravanti che cercano il riscatto: le ultimissime

Milan e Torino si sfideranno quest’oggi a San Siro con un obiettivo in comune: l’Europa. Sfida nella sfida tra due bomber ‘delusi’ Higuain–Belotti. Entrambi hanno segnato 5 gol (10 le presenze dell’ex Juve, 15 quelle del granata) ma entrambi speravano di presentarsi alla sfida con un bottino migliore. Il Pipita non segna da 4 gare tra campionato ed Europa League e rientra in campo dopo i 2 turni di stop per squalifica. Il centravanti argentino ha qualcosa da farsi perdonare e inoltre deve convincere i dirigenti rossoneri, in particolare il nuovo ad Gazidis, a puntare su di lui anche nelle prossime stagioni, esercitando il riscatto da 36 milioni di euro.

E’ una prova del 9 in piena regola per Higuain ma anche per Belotti. Una sfida da non fallire per entrambi: il Pipita vuole tornare a sorridere, il Gallo cerca continuità. Il centravanti granata è a quota 5 (3 gol su rigore) e non ha mai segnato per due gare consecutive in questa stagione. Un duello importante, senza dimenticare l’altro ‘numero 9’: Patrick Cutrone. Il numero 63 vuole rubare la scena ai due colleghi: Higuain e Belotti sono avvisati. La prova del 9 è da non fallire!