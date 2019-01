Higuain al Chelsea: ecco le condizioni per il rinnovo del prestito

Gonzalo Higuain, attaccante del Chelsea, è pronto alla firma. Nel contratto il rinnovo del prestito con la Juve: ecco le condizioni

Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea. Il centravanti argentino, di proprietà della Juventus, ha lasciato il Milan per firmare con il Chelsea di Sarri. Il centravanti riabbraccia dunque il suo maestro. Dopo una prima parte di stagione non particolarmente positiva, il giocatore è volato in Premier League, pronto a misurarsi con il campionato migliore al mondo. Il Chelsea però lo ha ingaggiato ‘solo’ in prestito dalla Juve, con obbligo di rinnovo del prestito a determinate condizioni.

Ma quali sono le condizioni che porteranno al rinnovo del prestito anche per la prossima stagione? Secondo il Times il Pipita dovrà faticare a lungo per rimanere anche nella prossima stagione. Il giocatore resterà ancora a Londra solo in caso di terzo posto in Premier o di vittoria finale dell’Europa League. Il Chelsea attualmente è quarto, a -4 dal terzo posto, a +3 dall’Arsenal quinto. Il Pipita dovrà guadagnarsi la conferma a suon di gol. I Blues dovranno rimontare 4 punti agli Spurs, missione non semplice.