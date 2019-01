Higuain, il retroscena: Pipita furioso con il Milan, ecco perché vuole andare via. E la Juve…

Gonzalo Higuain furioso con il Milan. Ecco cosa ha fatto innervosire il Pipita e la posizione della Juventus

Gonzalo Higuain vuole il Chelsea, ormai non è più un mistero! Il Pipita, come sottolineato da Gattuso, ha preso la sua decisione e ora tocca a Milan, Juventus e Chelsea trovare un’intesa per far quadrare i conti (e non solo). Il Milan in estate ha investito 18 milioni per il prestito e altri 9 deve versarli a Gonzalo per l’ingaggio. Un investimento importante con una promessa: il riscatto sarà una formalità, l’operazione sarà chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto per questioni di Fair Play Finanziario e bilancio.

Tra novembre e dicembre però la musica è cambiata. Il Milan ha parlato di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League e il Pipita non l’ha presa bene. Il giocatore è furioso con la società rossonera, non ha gradito il cambio di posizione e lo stesso entourage non è contento dell’atteggiamento dei rossoneri. Il giocatore era considerato un punto fermo, un elemento su cui poggiare la rifondazione rossonera e in pochi mesi si è passati dalle certezze ai dubbi. Anche alla Juve sono arrivati gli stessi segnali e così Higuain ha chiesto la cessione e spera di unirsi al Chelsea dopo la Supercoppa.