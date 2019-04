Gonzalo Higuain ha parlato del suo futuro. Il centravanti ha lanciato un appello al Chelsea, suo attuale club

Torna a parlare Gonzalo Higuain. Il centravanti del Chelsea, passato nel corso del mercato di gennaio ai Blues dopo l’esperienza al Milan, è ancora di proprietà della Juventus. I londinesi possono riscattarlo a fine stagione ma non hanno ancora preso una decisione. Il Pipita però ha parlato a Sky Sports e non ha avuto dubbi: il giocatore argentino vuole rimanere al Chelsea.

Ecco le sue dichiarazioni: «Quando i risultati arrivano tutto è più semplice, vale per tutti i lavori del momento. Non conosco il mio futuro, dipenderà da cosa deciderà il club. Io sono venuto qui con l’idea di restare. Il Chelsea è un grande club, sono in una grande città, si sta bene qui, si vive molto bene. La mia volontà è quella di restare ma dipende dal Chelsea. Voglio chiudere la stagione nel migliore dei modi, entrando in Champions League e poi rimanendo qui al Chelsea anche l’anno prossimo».