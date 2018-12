Gonzalo Higuain si allontana dal Milan. Il riscatto del Pipita è sempre più in discussione: l’argentino torna alla Juve?

Il Milan si gode Patrick Cutrone e si interroga sul futuro di GonzaloHiguain. Il centravanti rossonero, grande colpo dell’estate, è arrivato in prestito per 18 milioni con diritto di riscatto già fissato a quota 36 milioni di euro. Si è parlato di una sorta di gentlemen’s agreement tra le due società, con un prestito ‘camuffato’ per fare un favore al Milan: i rossoneri, alle prese con i problemi relativi al Fair Play Finanziario, non potevano permettersi l’acquisto a titolo definitivo e hanno optato per il prestito con diritto e senza obbligo.

Il Milan dovrebbe riscattare il centravanti argentino anche per non fare un torto alla Juventus ma secondo La Stampa i rossoneri starebbero per cambiare idea. Molte delle strategie del Milan dipenderanno anche dalle penalizzazioni inflitte dall’Uefa per non aver rispettato il Financial Fair Play e nei prossimi giorni ne sapremo di più. Il Pipita ha segnato 5 reti in questo campionato e, a inizio anno, aveva avuto delle garanzie sul riscatto ma, secondo La Stampa, il Milan non sembra intenzionato a versare i 36 milioni previsti per il riscatto: il Pipita così tornerebbe alla Juve. Difficile però rivedere Higuain ancora in maglia bianconera: probabile una nuova cessione.