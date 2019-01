Super bivio Higuain. Intanto il Milan accelera per Piatek

Il Milan prova a convincere Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino è di fronte a un bivio. I rossoneri intanto sprintano per Piatek

Gonzalo Higuain si trova di fronte a un bivio: accettare la permanenza rossonera oppure andare via, al Chelsea. Gattuso nelle ultime ore è stato onesto: «Ha preso una decisione ed è difficile convincerlo». Parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Il centravanti argentino vuole il Chelsea, non si sente a suo agio in rossonero per via del riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League e non ha gradito le parole di Leonardo. Il Chelsea è alla finestra.

I Blues trattano con la Juve per il prestito ma i bianconeri hanno detto di no e vogliono delle garanzie sul riscatto dell’argentino (si parla di possibile prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto già al primo anno in caso di qualificazione alla Champions League). Nel frattempo il Milan ha deciso di accelerare per bomber Piatek. Il centravanti polacco del Genoa è il primo obiettivo per rimpiazzare Higuain. Preziosi, nel mirino dei tifosi, non vuole cedere il suo bomber a gennaio. Leonardo vuole convincere il presidente dei rossoblù ed è in forte pressing. Difficile uno scambio con Alvaro Morata. All’orizzonte non sembrano esserci altre alternative.