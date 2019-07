Higuain Roma: Fonseca chiamerà l’argentino per convincerlo

Petrachi ha confermato il forte interesse della Roma per Higuain ma il Pipita deve spalmarsi l’ingaggio: pronta la telefonata di Fonseca

La Roma culla il sogno Higuain come confermato dallo stesso Petrachi in conferenza stampa. I giallorossi hanno individuato nel Pipita il sostituto ideale di Dzeko (destinato all’Inter) e ora vogliono andare all’assalto. Higuain al momento però non ha ancora aperto le porte alla Roma ma vorrebbe giocarsi le sue carte alla Juventus, forte di un contratto fino al 2021 e del rapporto personale nato con Sarri ai tempi del Napoli.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Fonseca stravede per Higuain, tanto che nei prossimi giorni potrebbe chiamarlo per convincerlo ad accettare la Roma. Petrachi si potrebbe poi sedere al tavolo per trattare: i giallorossi verserebbero subito 9 milioni alla Juventus per il prestito, mentre il diritto di riscatto sarebbe fissato a 27 milioni per evitare una minusvalenza.