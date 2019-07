Higuain Roma, il nodo adesso è la buonuscita della Juve

Higuain Roma, si continua a lavorare per l’operazione: il nodo per la cessione del Pipita è la buonuscita della Juve

La Roma vuole solo e soltanto Higuain. Tanto da non avere – secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport – un vero e proprio piano B per l’attacco. Il club avrebbe trovato un’intesa con la Juve sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. I giallorossi offrono al centravanti in quattro anni quello che in bianconero guadagnerebbe in due, con in più alcuni bonus che gli permetterebbero di aumentare un ingaggio da circa 4,5 milioni a stagione.

A ballare, ora, sarebbe però la buonuscita che i bianconeri dovrebbero garantire per convincere l’entourage del giocatore ad accettare la nuova destinazione. Si parla di circa 4 milioni di euro per dare la definitiva svolta alla trattativa.