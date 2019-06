Higuain Sarri, tra passato e futuro: il bilancio dei sei mesi trascorsi insieme al Chelsea e gli scenari sul loro domani

Il passato li ha visti, uno seduto in panchina e l’altro a gonfiare la rete in campo, tra i binomi più felici e prolifici della Serie A. Ma il futuro, a Torino o chissà dove, difficilmente racconterà di Sarri e Higuain ancora insieme. Anche se il presente li vede entrambi in orbita Juve: uno ad un passo dall’annuncio, l’altro di rientro da una stagione tristemente in prestito.

Per metà al Milan e per l’altra metà proprio al Chelsea di Sarri. Dove il Pipita si è presentato a gennaio in una fragorosa sconfitta col Bournemouth e si è riscattato al passo successivo con una doppietta all’Huddersfield. Due, però, delle appena cinque reti segnate nella sua esperienza londinese. Nella quale ha sollevato al cielo l’Europa League, ma giocando la miseria di 24′ in nove partite. Il tecnico gli ha sempre preferito Giroud, un segnale dei tempi che cambiano. Anche per un binomio affiatato come il loro.