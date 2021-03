Hugo Maradona: «Dirò ad Aguero di venire a giocare a Napoli»

Hugo Maradona vorrebbe vedere Sergio Aguero giocare con la maglia del Napoli

Dopo l’annuncio della separazione tra Sergio Aguero e il Manchester City, sono tante le squadre che hanno drizzato le orecchie per l’attaccante argentino. A parlare del Kun accostandolo anche al Napoli è stato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Hugo Maradona.

«Ho parlato con Giannina (ex compagna di Aguero, ndr) e non gli ho chiesto di Sergio, stasera la chiamo e gli chiedo come vanno le cose e poi magari parlerò con Aguero e gli dirò di venire qui a Napoli dove c’è il sole e il mare».