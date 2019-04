La Juventus è sulle tracce di Mats Hummels, difensore centrale del Bayern Monaco. Il difensore può andare via a fine anno

C’è anche Mats Hummels nella lista della spesa della Juventus per la prossima stagione. Il difensore centrale del Bayern Monaco potrebbe lasciare il club bavarese a fine stagione. In casa Bayern infatti si prospetta una vera e propria rivoluzione. Il Bayern ha già speso oltre 100 milioni per ingaggiare i due terzini Hernandez e Pavard e presto potrebbe investire altri 70 milioni per l’acquisto di Matthijs de Ligt, uno dei difensori europei più contesi. Il gioiello dell’Ajax è il grande sogno di mercato del club bavarese e a fargli posto potrebbe essere proprio Hummels, centrale classe ’88 del Bayern Monaco.

Il difensore, stando a quanto riferito da Sport1, non ha digerito l’esclusione definitiva dalla nazionale e sarebbe pronto a considerare l’ipotesi di una nuova avventura lontano da Monaco di Baviera. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e potrebbe chiedere la cessione a fine stagione. Tra le ipotesi gradite del giocatore tedesco c’è la Juventus. I bianconeri cercano almeno un altro difensore centrale e potrebbero farci un pensierino. Hummels però non rappresenta una prima scelta per il club bianconero che preferirebbe ingaggiare un difensore più giovane per rinnovare il pacchetto arretrato.